Заказник в Ленобласти закроют для посещения до середины лета

Многие особо охраняемые природные территории Ленобласти закроются на период тишины, чтобы не беспокоить птиц во время гнездовья.

Первым, как ранее сообщал ivbg.ru, закроется для посещения государственный природный заказник «Раковые озера» в Выборгском районе. С 1 апреля по 15 июля будет запрещено посещение береговой зоны озер и экологического маршрута. В заказнике уже замечены первые лебеди.

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Помимо «Раковых озер», время тишины на разные периоды устанавливается в заказниках «Белый камень», «Березовые острова», «Выборгский», «Кургальский», «Кивипарк», «Лебяжий», «Озеро Мелководное», «Болото Ламмин-Суо».