Заказник в Ленобласти закроют для посещения до середины лета

Автор: Гузель Галимова
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Многие особо охраняемые природные территории Ленобласти закроются на период тишины, чтобы не беспокоить птиц во время гнездовья.

Первым, как ранее сообщал ivbg.ru, закроется для посещения государственный природный заказник «Раковые озера» в Выборгском районе. С 1 апреля по 15 июля будет запрещено посещение береговой зоны озер и экологического маршрута. В заказнике уже замечены первые лебеди.

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Помимо «Раковых озер», время тишины на разные периоды устанавливается в заказниках «Белый камень», «Березовые острова», «Выборгский», «Кургальский», «Кивипарк», «Лебяжий», «Озеро Мелководное», «Болото Ламмин-Суо».

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