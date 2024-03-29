Почти 30 тысяч мальков палии выпустили в Ладожское озеро

В Ленобласти во Владимирскую бухту Ладожского озера выпустили 29,5 тысяч мальков палии.

Вес каждой рыбки — около 50 граммов. Выращивали их в Федеральном селекционно-генетическом центре рыболовства в поселке Ропша. Работы проводились в рамках компенсации воздействия на водные биологические ресурсы при реализации проекта «Защита Санкт-Петербурга от наводнений».

Видео: ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

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Ладожская палия — вид пресноводных лучеперых рыб семейства лососевых, считается ценным видом.