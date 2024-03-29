Двое мужчин в Петербурге устроили эпичную драку на дороге с неожиданной развязкой — видео

Помахав руками и ногами, мужчины сели в один автомобиль и уехали с места схватки.

На улице Орджоникидзе в Петербурге что-то не поделили двое мужчин и устроили драку. На протяжении полуминуты неприятели активно махали руками и ногами посреди проезжей части.

Однако дальнейшего развития событий очевидцы явно не ожидали. Нежалевшие друг друга мужчины после перепалки внезапно подошли к одному и тому же авто, сели в него и уехали.

Кадры публикует Mash на Мойке.