Во Франции опровергли сообщения о вероятной отмене церемонии открытия ОИ

Ранее в СМИ появилась информация, что церемония может быть отменена из-за угрозы терактов.
МВД Франции опровергает сообщения в СМИ о том, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже под угрозой. В ведомстве заявляют, что порядок проведения спортивного события не меняется. Об этом стало известно РИА Новости.
Ранее иностранная пресса утверждала, что служба разведки Франции рекомендовала правительству отказаться от церемонии открытия Олимпиады.
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