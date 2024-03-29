Во Франции опровергли сообщения о вероятной отмене церемонии открытия ОИ

Ранее в СМИ появилась информация, что церемония может быть отменена из-за угрозы терактов.

МВД Франции опровергает сообщения в СМИ о том, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже под угрозой. В ведомстве заявляют, что порядок проведения спортивного события не меняется. Об этом стало известно РИА Новости.

Ранее иностранная пресса утверждала, что служба разведки Франции рекомендовала правительству отказаться от церемонии открытия Олимпиады.