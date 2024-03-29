Церемония открытия Олимпиады в Париже оказалась под угрозой срыва

Главное управление внутренней безопасности Франции порекомендовало отметить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже из-за высокой угрозы безопасности участников.

«Нам нужно перейти к плану Б», — сообщил источник радиостанции Europe1 из разведслужб.

По их мнению, нынешний формат речного парада на Сене представляет слишком много рисков.

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Кроме того, на фоне совершенного в подмосковном «Крокус сити холле» теракта уровень террористической угрозы во Франции был поднят до максимального.