Задержан вероятный виновник жуткого ДТП у детской Филармонии, скрывшийся с места аварии

В тот день внедорожник на огромной скорости протаранил пять автомобилей. Виновник ДТП сбежал сразу после случившегося. Его искали 10 дней.

Полиция задержала предполагаемого виновника серьезной аварии на пересечении Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов в Петербурге. ДТП произошло еще 19 марта.

Как выяснил Mash на Мойке, виновником оказался 61-летний предприниматель. Сразу после аварии мужчина покинул место аварии.

В тот день в общей сложности было повреждено пять автомобилей. Три человека были госпитализированы с серьезными травмами.

На нарушителя завели уголовное дело. Полиция намерена просить суд арестовать лихача.