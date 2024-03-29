Задержан вероятный виновник жуткого ДТП у детской Филармонии, скрывшийся с места аварии

В тот день внедорожник на огромной скорости протаранил пять автомобилей. Виновник ДТП сбежал сразу после случившегося. Его искали 10 дней.
Полиция задержала предполагаемого виновника серьезной аварии на пересечении Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов в Петербурге. ДТП произошло еще 19 марта.
Как выяснил Mash на Мойке, виновником оказался 61-летний предприниматель. Сразу после аварии мужчина покинул место аварии.
В тот день в общей сложности было повреждено пять автомобилей. Три человека были госпитализированы с серьезными травмами.
На нарушителя завели уголовное дело. Полиция намерена просить суд арестовать лихача.
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