Собаку по кличке Алтай, в которую стреляли в Лосево, вылечили: впереди у бедолаги непростой период

Ветеринарам удалось спасти несчастное животное, однако фрагменты дроби из головы доставать полностью врачи не решились. Иначе бы это грозило жизни Алтая.

Лайка по кличке Алтай, в которую изверг выстрелил из ружья в поселке Лосево, вылечилась и была отправлена вместе с новыми хозяевами домой. Врачам удалось совершить чудо.

Несмотря на тяжелое состояние, в котором поступило животное, ветеринары подняли на лапы бедолагу. Часть дроби врачи удалять не стали, поскольку это угрожало жизни пушистика.

Как рассказали ветеринары редакции «Выборг ТВ», дробь может в итоге вызвать у Алтая эпилепсию, однако есть и вероятность, что все обойдется.

Несмотря на потерю 50% зрения, песик по-прежнему активен, и что самое удивительное — до сих пор доверяет человеку.

Напомним, Алтая нашли в мусорном баке с двумя огнестрельными ранениями 14 февраля в Лосево. Животное, несмотря на жуткие травмы, оставалось живым. Неравнодушные люди отвезли бедолагу к ветеринарам.

Живодера уже нашли. Полицейским он заявил, что спутал собаку с диким зверем и выстрелил, чтобы защитить свой скот.