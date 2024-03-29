В Выборге задержали мужчину, снимавшего с дрона судостроительный завод

Летательный аппарат заметили сотрудники объекта и вызвали вневедомственную охрану.

В Выборге 29 марта над судостроительным заводом работники заметили дрон и тут же нажали на кнопку тревожной сигнализации. Спустя несколько минут прибыли сотрудники вневедомственной охраны, передает Телеграм-канал «Росгвардия Петербурга».

Выяснилось, что запускал БПЛА 43-летний мужчина, находившийся рядом с объектом. Оператора дрона задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.