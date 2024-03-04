Стало известно, откуда запускаются дроны, которые потом летят в Петербург

Депутат Картаполов заявил, что запуски производятся из двух областей Украины.
По словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, дроны, которые летят в Петербург со стороны Украины, запускаются с северных районов. А именно — Харьковской или Сумской области. Об этом председатель комитета по обороне заявил в беседе с «Фонтанкой».
Харьковская или Сумская область. А дальше через границу он идет. Им ведь американцы предоставляют необходимую информацию разведывательную, где у нас находятся районы противовоздушной обороны. Они выстраивают маршрут движения, чтобы эти районы он обходил. И он благополучно летит. Он летит на предельно низких высотах. На предельно низких. Менее 100 метров высота, — рассказал депутат.
Напомним, ранним утром 2 марта на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте.
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