Более 330 работодателей Ленобласти вызвались трудоустроить подростков этим летом

В регионе пройдет День вакансий, в который компании и обсудят с ребятами и их родителями все тонкости.

В Тихвине 4 апреля пройдет встреча юных жителей Ленобласти и представителей компаний, которые готовы предоставить ребятам работу на время летних каникул.

Как пишет Online47, вызвались трудоустроить подростков этим летом в общей сложности 334 работодателя. 28 из них в Тихвинском районе. При этом к лету число таких компаний станет больше.