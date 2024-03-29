Более 330 работодателей Ленобласти вызвались трудоустроить подростков этим летом

В регионе пройдет День вакансий, в который компании и обсудят с ребятами и их родителями все тонкости.
В Тихвине 4 апреля пройдет встреча юных жителей Ленобласти и представителей компаний, которые готовы предоставить ребятам работу на время летних каникул.
Как пишет Online47, вызвались трудоустроить подростков этим летом в общей сложности 334 работодателя. 28 из них в Тихвинском районе. При этом к лету число таких компаний станет больше.
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