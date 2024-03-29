На дорогах Ленобласти пройдут рейды Госавтоинспекции

В этот раз особенно внимательно следить за водителями инспекторы будут в Выборгском районе.

В Выборгском районе Ленинградской области в ближайшие три дня пройдут рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отмечают, что рейды будут проводиться в ночное время: с 29 на 30 марта, с 30 на 31 марта, а также с 31 марта на 1 апреля. Сотрудники ГИБДД будут останавливать и проверять водителей на предмет нахождения в состоянии опьянения.

В ведомстве напоминают, что за первое правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При рецидиве наступает уже уголовная ответственность.