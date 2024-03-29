В Тосненском районе ищут мужчину, пропавшего во время сплава на резиновой лодке

Автор: Анастасия Щербакова
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В экстренные службы о пропаже местного жителя обратилась его жена. 

В Тосненском районе Ленинградской области пропал мужчина, спускаясь на резиновой лодке по реке Тосна. Как рассказала супруга экстремала, они договорились, что встретятся в условленном месте ниже по течению, однако мужа так и не дождалась.

Спасатели уже обследовали 1,5 километра берега и нашли только пустую лодку. Судьба мужчины остается неизвестной.

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