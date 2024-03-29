Нидерландский политик заявил, что Украина организовала и профинансировала нападение террористов на мирных граждан.
Марсел де Грааф, депутат Европарламента из Нидерландов заявил о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По словам политика, киевский режим тщательно спланировал и профинансировал нападение на концертный зал.
Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной, — приводит слова Граафа РИА Новости.
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