В деле о теракте в «Крокусе» появился девятый подозреваемый

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый фигурант уже задержан. Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.

Стало известно имя девятого подозреваемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. По информации РИА Новости, новым фигурантом является некий Назримад Лутфуллои.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

Тем временем число жертв теракта в «Крокусе» продолжает расти. В списке погибших в страшной трагедии 144 имени.

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