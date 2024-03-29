В деле о теракте в «Крокусе» появился девятый подозреваемый

Новый фигурант уже задержан. Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.

Стало известно имя девятого подозреваемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. По информации РИА Новости, новым фигурантом является некий Назримад Лутфуллои.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

Тем временем число жертв теракта в «Крокусе» продолжает расти. В списке погибших в страшной трагедии 144 имени.