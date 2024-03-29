СК: террористы признались, что после теракта в «Крокусе» направлялись в Киев

Автор: Анастасия Щербакова
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Известны новые детали расследования теракта в концертном зале.

Как передает Следственный комитет РФ, в ходе допроса исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» выяснилось, что их действия координировал аноним через мессенджер Telegram.

Действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле», путем голосовых сообщений через мессенджер «Телеграм» координировал мужчина, который представился им под псевдонимом, — указано в сообщении.

Также следователи выяснили, что террористы после нападения на «Крокус» направлялись в Киев. Там им обещали выплатить вознаграждение.

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