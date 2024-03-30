Впервые за 100 лет к Земле приближается редчайшая комета Понса-Брукса

Редкую комету Понса-Брукса, которая приближается к Земле впервые за 100 лет, можно будет увидеть в ночном небе только далеко за городом.

Наибольшие шансы ее наблюдать будут у жителей Крыма и Кавказа, сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук Уфимского университета науки и технологий Фарит Закирьянов.

Эксперт отметил, что этот небесный объект довольно тусклый, невооруженным глазом его сложно увидеть. Причем видна комета будет не очень высоко над горизонтом, «примерно на одном уровне с Юпитером, точнее — в области неба «запад-северо-запад».

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Комета Понса-Брукса — это короткопериодическая комета типа Галлея с орбитальным периодом в 71 год. Диаметр небесного тела равняется 17 километрам.