В Ленобласти лисы продолжают искать себе пары

У лисиц в Ленинградской области продолжается гон.

Как рассказал биолог Павел Глазков, вторая половина марта — самое время для активного поиска пары. Лисицы метят территорию и издают душераздирающие крики, тем самым заявляя самцам о своем присутствии.

Одна из лисиц попала в фотоловушку, установленную во Всеволожском районе.

Видео: Павел Глазков

Всего в Ленинградской области обитает немногим более 3 тыс. лисиц, а в Петербурге — около 40 особей.