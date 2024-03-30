В Ленобласти лисы продолжают искать себе пары

У лисиц в Ленинградской области продолжается гон.
Как рассказал биолог Павел Глазков, вторая половина марта — самое время для активного поиска пары. Лисицы метят территорию и издают душераздирающие крики, тем самым заявляя самцам о своем присутствии.
Одна из лисиц попала в фотоловушку, установленную во Всеволожском районе.
Видео: Павел Глазков
Всего в Ленинградской области обитает немногим более 3 тыс. лисиц, а в Петербурге — около 40 особей.
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