Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России после теракта в «Крокусе»

Автор: Гузель Галимова
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Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле».

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Фото: baltphoto.ru

Об этом сообщила заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири, переедает ТАСС.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — сказала она, добавив, что в настоящее время в Таджикистан приезжает больше людей, чем уезжает.

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В министерстве полагают, что отток — это временное явление и он прекратится. Нодири также добавила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.

Ранее Минтруд РФ предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами.

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