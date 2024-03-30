Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России после теракта в «Крокусе»

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщила заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири, переедает ТАСС.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — сказала она, добавив, что в настоящее время в Таджикистан приезжает больше людей, чем уезжает.

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В министерстве полагают, что отток — это временное явление и он прекратится. Нодири также добавила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.

Ранее Минтруд РФ предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами.