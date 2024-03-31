Франция намерена отдать Украине устаревшие ракеты и бронемашины

Об этом объявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Франция собирается направить Украине партию вооружения в виде бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30. Об этом заявил Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью La Tribune.

Чтобы удерживать столь протяженную линию фронта, украинской армии нужны, в частности, наши бронированные машины переднего края (VAB). Это абсолютно ключевой момент для мобильности войск <…> Эта старая, но еще действующая техника в значительном количестве может принести прямую пользу, — заявил Лекорню.