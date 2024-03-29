Великобритания отправила Украине «бракованные» танки Challenger 2

Как оказалось, техника должна поставляться с дополнительными комплектами брони, но они до Украины не дошли.

Иностранная пресса утверждает, что Великобритания отправила Украине не до конца оснащенные танки Challenger 2. Техника комплектуется дополнительными бронепластинами, которых не оказалось.

Как пишет американский журналист Дэвид Экс, это делает Challenger 2 еще более бесполезными. Эксперт отмечает, что британские танки имеют низкую эффективность из-за плохой проходимости по мягким грунтам и нарезной пушки, ресурс которой всего полторы тысячи выстрелов. Причем изнашиваться ствол начинает уже после 500-го залпа.

Впрочем, дополнительная броня вряд ли смогла бы уберечь Challenger 2 от российского оружия. Ранее ВС РФ уже выводили из строя британский танк в зоне СВО. Также наша армия продолжает отправлять на свалку и расхваленные американские «Абрамсы».