Великобритания отправила Украине «бракованные» танки Challenger 2

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Как оказалось, техника должна поставляться с дополнительными комплектами брони, но они до Украины не дошли.

Иностранная пресса утверждает, что Великобритания отправила Украине не до конца оснащенные танки Challenger 2. Техника комплектуется дополнительными бронепластинами, которых не оказалось.

Как пишет американский журналист Дэвид Экс, это делает Challenger 2 еще более бесполезными. Эксперт отмечает, что британские танки имеют низкую эффективность из-за плохой проходимости по мягким грунтам и нарезной пушки, ресурс которой всего полторы тысячи выстрелов. Причем изнашиваться ствол начинает уже после 500-го залпа.

Впрочем, дополнительная броня вряд ли смогла бы уберечь Challenger 2 от российского оружия. Ранее ВС РФ уже выводили из строя британский танк в зоне СВО. Также наша армия продолжает отправлять на свалку и расхваленные американские «Абрамсы».

Вам будет интересно
Великобритания отправила Украине "бракованные" танки Challenger 2 СВО, великобритания, Challenger 2
Названа главная уязвимость американских "Абрамсов", делающая их легкой целью для российской армии
Как оказалось, на расхваленную американскую технику невозможно установить в полевых условиях защиту от дронов. Американские танки Abrams крайне уязвимы перед ударными...
05.03.2024 213
Автор