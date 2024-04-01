Дороги Ленобласти закрыли для большегрузов до конца апреля

На региональных дорогах Ленобласти с 1 апреля началась традиционная весенняя просушка. Продлится она до 30 апреля

Контролировать движение большегрузов будут передвижные посты весового контроля. В правительстве предупредили, что за проезд с перегрузом предусмотрен штраф.

Просушка областных трасс вводится ежегодно и призвана убрать из основания дорог влагу, накопленную после зимы. Протяженность сети региональных магистралей составляет порядка 9200 километров, — рассказали в правительстве Ленобласти.

Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте дорожного комитета региона.