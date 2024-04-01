Уровень воды в реке Тихвинка превысил тревожную отметку

Уровень воды в реке Тихвинка в Ленобласти преодолел тревожную отметку.

К утру 1 апреля уровень воды в реке поднялся до 468 см, накануне было 425 см. Напомним, 450 см считается тревожной отметкой, 500 см – опасной.

В связи с этим жителей призывают заранее позаботиться о защите своих построек и имущества от подтопления. В экстренных ситуациях и необходимости эвакуации необходимо звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 88136771135.

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Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ялгино полностью затопило мост через реку Тихвинка.