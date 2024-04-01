Под Петербургом на дорогу внезапно выскочил павлин: реакция водителя спасла пернатого — видео

Грациозный павлин решил не спеша пересечь дорогу на оживленном участке, чему водители явно были не рады.

Опасная ситуация на дороге под Петербургом попала на авторегистратор. Прямо перед движущейся машиной на трассу выскочил павлин. Благо, реакция водителя оказалась отменной и беды удалось избежать.

Видео публикует ВК-сообщество «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург».