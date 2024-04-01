В Турции прошли муниципальные выборы, на которых правящая Партия справедливости и развития впервые проиграла оппозиции. Сенатор от Ленобласти поделился своим мнением о том, как сложившаяся ситуация повлияет на политическую жизнь страны.

По словам Сергея Перминова, в предыдущие годы президентская партия стабильно опережала оппозицию на муниципальных выборах минимум на 10%. Однако в 2019 году Республиканской народной партии удалось провести своих кандидатов на должности мэров Анкары и Стамбула. «Теперь ей удалось развить свой успех».

В последнее время, продолжает Перминов, турецкое руководство сталкивается с рядом вызовов, включая преодоление последствий разрушительного землетрясения. Этим воспользовалась оппозиция, сконцентрировавшись на работе с избирателями на региональном уровне.