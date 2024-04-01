Перминов о проигранных партией Эрдогана муниципальных выборах в Турции: «Избиратель становится более требовательным»

Автор: Анастасия Щербакова
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В Турции прошли муниципальные выборы, на которых правящая Партия справедливости и развития впервые проиграла оппозиции. Сенатор от Ленобласти поделился своим мнением о том, как сложившаяся ситуация повлияет на политическую жизнь страны.

По словам Сергея Перминова, в предыдущие годы президентская партия стабильно опережала оппозицию на муниципальных выборах минимум на 10%. Однако в 2019 году Республиканской народной партии удалось провести своих кандидатов на должности мэров Анкары и Стамбула. «Теперь ей удалось развить свой успех».

В последнее время, продолжает Перминов, турецкое руководство сталкивается с рядом вызовов, включая преодоление последствий разрушительного землетрясения. Этим воспользовалась оппозиция, сконцентрировавшись на работе с избирателями на региональном уровне.

Итоги выборов послужат стимулом для оппозиции, которая не отказывается от амбиций на общегосударственном уровне. В этом контексте неслучайно уделяется большое внимание фигуре мэра Стамбула, который одержал повторную победу. Президентской партии предстоит проанализировать сильные и слабые стороны кампании, чтобы в будущем вдохнуть в нее новую динамику. Турецкий избиратель становится более требовательным, — цитирует Перминова «Общая газета Ленинградской области».