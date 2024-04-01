Стало известно, придется ли жителям Ленобласти платить курортный сбор в Петербурге

Курортный сбор в Северной столице введен с 1 апреля.

Курортный сбор, который теперь действует в Санкт-Петербурге, как оказалось, придется платить и жителям Ленинградской области.

Программа предполагает, что сбор будет взиматься со всех иногородних граждан, посещающих Северную столицу в качестве туристов. Ленобласть — отдельный регион. Соответственно, платить придется на общих основаниях, а именно — 100 рублей в сутки.

Напомним, с 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор. За каждые 24 часа проживания в гостиницах, апарт-отелях, хостелах города совершеннолетние туристы будут платить по 100 рублей. При этом определена и 21 категория граждан, с которых курортный сбор взиматься не будет.