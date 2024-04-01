С 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор. Теперь с гостей Северной столицы за пребывание в городе сроком более суток будут взимать по 100 рублей за человека в день. Для чего это нужно, с кого будут брать плату и каким образом это будет происходить, рассказывает ivbg.

Курортный сбор — это платёж, который накладывается на туристов за использование курортной инфраструктуры. Таким образом собранные средства пойдут на строительство и благоустройство туристических объектов. Речь идёт о гостиницах и аналогичных средствах размещения, пляжах, парках, спортивных и детских площадках, а также других элементах Северной столицы.

Во сколько обойдётся нововведение для туристов в Петербурге?

Платёж будет взиматься после пребывания в городе на Неве более суток. Сбор в день составляет 100 рублей с человека. Чтобы рассчитать общую сумму, следует количество проведённых дней умножить на 100. К примеру, если турист прибыл в Северную столицу 1 апреля, то при выезде 8 числа, он должен будет заплатить за семь суток 700 рублей. Если гостей города несколько, то полученную сумму из прошлых вычислений нужно умножить на количество человек.

На кого накладывается сбор?

Есть два условия. Во-первых, курортный сбор налагается исключительно на совершеннолетних граждан, кто проведёт в городе более суток. При 24-часовом посещении и менее оплата не требуется. Во-вторых, уплатить 100 рублей за день придётся только тем, кто останавливается в местах размещения, то есть отелях, санаториях и т.д., владельцем которых является организация или индивидуальный предприниматель. То есть снимая квартиру у обычного гражданина или останавливаясь у родственников и друзей, ничего платить не придётся.

Отметим, что цель визита в Петербург не имеет значения, будь то туризм, рабочая поездка или другие дела.

Какие категории граждан могут не платить сбор?

Полный перечень представлен в статье 7 ФЗ №214. Но если взять самые распространённые случаи, то можно выделить следующие группы:

граждане, кто постоянно работает в Северной столице по трудовому договору или служебному контракту;

студенты петербургских учебных заведений младше 24 лет, которые обучаются на очных отделениях;

участники ВОВ, других боевых действий, блокадники и члены их семей;

люди, имеющие инвалидность I или II группы, а также их сопровождающие или сопровождающие детей с инвалидностью;

члены малоимущих семей;

лица, являющиеся членами семей (неполных семей), имеющих в своем составе от трёх детей до 18 лет;

граждане, кто имеет постоянную регистрацию или недвижимость в собственности в Санкт-Петербурге;

люди с диагнозом «туберкулез»;

специалисты в сфере спорта, которые приехали в город на соревнования — спортсмены, тренеры, судьи и другие;

Для того, чтобы подтвердить категорию, с которой не берут сбор, с собой следует иметь оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего это право.

Когда и кому нужно уплатить сбор?

Взимание сбора налагается на владельцев мест размещения. То есть в день заезда они в качестве операторов рассчитывают сумму курортного сбора и выдают соответствующую квитанцию после оплаты. Сумма сбора не может входить в стоимость путевки или проживания в отеле. При пребывании меньшего количества дней остаток средств вернётся плательщику. Деньги от платежа оператор переводит в бюджет города.

«Перечисление курортного сбора в бюджет Санкт-Петербурга осуществляется оператором по истечении срока фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным; за период с 1 декабря по 27 декабря — не позднее 28 декабря; за период с 28 декабря по 31 декабря — не позднее 12 января года, следующего за истекшим», — отмечается в документе закона «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора».

Что будет в случае отказа от оплаты?

Гостиница не может отказать гостю в размещении при отказе в платеже. Однако информацию об этом в обязательном порядке будут передавать в комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В настоящий момент никакой ответственности за отказ от уплаты сбора не предусмотрено. Но городские власти уже разрабатывают поправки в административный закон. После их введения в качестве санкций будет накладываться штраф в размере от 500 до 2 000 рублей.