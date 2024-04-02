Арестован 10 фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле»

Басманный суд Москвы арестовал 10 фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзоду.

Под стражей он пробудет до 22 мая.

Видео: t.me/moscowcourts

По данным следствия, Юсуфзоду за несколько дней до теракта со своей банковской карты перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористов. Более того, одному из исполнителей он перевел деньги уже после совершения теракта.

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Юсуфзода – 25-летний гражданин Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. В Москве ранее имел временную регистрацию.