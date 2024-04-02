Поезд снес рейсовый автобус в Ярославской области, семь человек погибли

В понедельник, 1 апреля, на регулируемом ж/д переезде в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Предварительно, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось.

Погибли шесть пассажиров автобуса и его водитель. Машинист поезда получил травмы и был госпитализирован.

Видео: t.me/mchs_official

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в столкновении поезда и автобуса, по предварительным данным, виноват диспетчер переезда, который был пьян. Он пропустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.