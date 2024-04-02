Жители Ленобласти подали уже более 10 тысяч заявок на зачисление в первый класс

В Ленобласти 1 апреля стартовал прием заявлений на поступление в первые классы.

К 15.30 уже было подано 10,3 тыс. заявлений, то есть почти половина от ожидаемого числа первоклассников. Большую часть заявлений — 9,3 тыс. — родители подали через портал Госуслуг, еще 5,6% — в школах, 3,4% — это переводы из дошкольных учреждений тех, кто переходит на следующую степень обучения в своей образовательной организации. Оставшиеся 0,5% заявлений подали через МФЦ.

Вам будет интересно В Ленобласти заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля Прием заявлений на поступление в первые классы начнется 1 апреля во всех школах Ленобласти. Приемная кампания будет проходить в два этапа... 27.03.2024 294

Ожидается, что в первые классы пойдут 24 тысяч первоклашек.