В Ленобласти заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля

Прием заявлений на поступление в первые классы начнется 1 апреля во всех школах Ленобласти.

Приемная кампания будет проходить в два этапа и с использованием цифровых сервисов, чтобы избежать появления очередей. Так, первый — с 1 апреля до 30 июня — для тех детей, кто живет на прикрепленной к школе территории, а также для тех, у кого есть право внеочередного, первоочередного и преимущественного права записи. Второй — с 6 июля по 5 сентября — для детей из других районов.

Подать заявление о приеме малыша в первый класс можно через портал «Госуслуги». Как это сделать — в карточках от комитета образования Ленобласти.

Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47 Фото: vk.com/obr47

Фото: vk.com/obr47

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Подробно с условиями приема в 1 класс можно ознакомиться по ссылке.