Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра и сильном дожде

В ближайшие часы в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщили в ГУ МЧС Ленобласти, 2 апреля с 15.00 – 18.00 ожидается усиление северо-восточного, северного ветра 15-18 м/с. Осадки в виде дождя, на западе местами сильные.
Кроме того, продолжается рост уровней воды на большинстве гидрологических постов Ленобласти.
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