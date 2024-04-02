Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра и сильном дожде

В ближайшие часы в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили в ГУ МЧС Ленобласти, 2 апреля с 15.00 – 18.00 ожидается усиление северо-восточного, северного ветра 15-18 м/с. Осадки в виде дождя, на западе местами сильные.

Кроме того, продолжается рост уровней воды на большинстве гидрологических постов Ленобласти.

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МЧС просит жителей и гостей региона быть предельно внимательными и острожными.