Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра и сильном дожде

Автор: Гузель Галимова
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В ближайшие часы в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий.

Снимок экрана 2024-03-28 в 13.49.03
Фото: baltphoto.ru

Как сообщили в ГУ МЧС Ленобласти, 2 апреля с 15.00 – 18.00 ожидается усиление северо-восточного, северного ветра 15-18 м/с. Осадки в виде дождя, на западе местами сильные.

Кроме того, продолжается рост уровней воды на большинстве гидрологических постов Ленобласти.

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