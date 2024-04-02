В России могут повысить штрафы для авиадебоширов

В Госдуму внесут закон, ужесточающий ответственность для нарушителей порядка на борту.

Как заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, партия ЛДПР подготовила новый законопроект, предусматривающий увеличенные штрафы для лиц, устраивающих дебоши во время полета.

Согласно документу, за курение в самолете пассажирам будет грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если же человек не выполняет распоряжения командира воздушного судна, размер денежной санкции составит уже ото 8 для 12 тысяч рублей.

Тем временем за хулиганские выходки, нахождение на борту в состоянии опьянения и оскорбления окружающих законопроектом предполагается ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч.

Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов. Есть случаи, когда идут в туалет и курят, считая, что это всё останется незамеченным, — цитирует Нилова RT.