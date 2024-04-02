«А может вы маньяк?»: дети отказались заходить в подъезд с незнакомцем, который оказался педофилом-рецидивистом

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Петербурге задержали педофила-рецидивиста, который домогался к 12-летней девочке и преследовал двух маленьких детей.

На камеру домофона попало как, он пытался заманить маленьких детей в подъезд. Но они решительно говорят, что не зайдут с незнакомцем в парадную, так как мама им этого не разрешает. После чего ребята отбегают на безопасное расстояние.

Видео: Мэш на Мойке

В этот же день педофила задержали. Он уже дважды сидел за преступления на сексуальной почве – впервые еще в 90-х.