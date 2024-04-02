Житель Ленобласти выиграл в лотерею 15 миллионов рублей

Житель Ленинградской области выиграл 15 млн рублей в лотерею. Счастливый билет он купил в мобильном приложении за 50 рублей.

Удача улыбнулась победителю в ходе 11689 тиража государственной лотереи. Победными для участника оказались числа 41, 22, 13, 31, 24, 38.

Победитель еще не обратился за выигрышем, рассказали в пресс-службе компании-организатора лотереи.

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Ранее стало известно, что Юлия Кошелева из Ленобласти выиграла 5 млн рублей в государственной лотерее «Рапидо».