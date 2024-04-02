Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживание карт «Мир»

По данным СМИ, операции прекратились еще в конце февраля.

Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в колл-центре финансовой организации.

По данным агентства, операции банк прекратил еще с 27 февраля.

Также сообщается, что с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать и в Киргизии.