Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживание карт «Мир»

По данным СМИ, операции прекратились еще в конце февраля.
Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в колл-центре финансовой организации.
По данным агентства, операции банк прекратил еще с 27 февраля.
Также сообщается, что с 5 апреля карты «Мир» перестанут работать и в Киргизии.
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