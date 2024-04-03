Вильфанд: в нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода

Аномально холодная погода с температурой воздуха ниже многолетних значений на 5–13 градусов ожидается в ближайшие дни в некоторых российских регионах.

Речь идет о ряде регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, Урала и Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в СЗФО с 3 по 6 апреля аномально низкие температуры будут в Архангельской области, температура будет ниже нормы на 7-9 градусов и морозы будут достигать 20-21 градусов. В Мурманской области и Республике Карелия температура будет на 6-11 градусов ниже нормы, там похолодает до -23°С и минус 18°С соответственно. Также похолодает в Ненецком автономном округе — до минус 17-25°С, в Республике Коми — до 16-25 градусов мороза.

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Также аномально холодная погода ждет жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — до -25…-28°С, Таймыра — до -30…-32°С, Иркутской области — до -17…-23°С, Якутии — до -32…-33°С, Забайкалье — до -21…-24°С.