Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дом.

Согласно закону, штраф для частных лиц за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания увеличивается до 5-10 тыс. рублей (сейчас 1-2 тыс. рублей). Для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

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За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования для физлиц предусмотрен штраф в размере 5-10 тыс. рублей, должностных лиц — 25-100 тыс. рублей, а юридических лиц 200-500 тыс. рублей.

При самовольной установке газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физлиц на 5-10 тыс. рублей, должностных лиц на 25 -100 тыс. и юрлиц на 200-500 тыс.