Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Пятеро детей остаются в больнице после трагедии, двое из которых — в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

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По последним данным, в больницах остаются 69 пострадавших в «Крокусе». Погибли в результате теракта 144 человека.