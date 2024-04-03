Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Пятеро детей остаются в больнице после трагедии, двое из которых — в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
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02.04.2024 102
По последним данным, в больницах остаются 69 пострадавших в «Крокусе». Погибли в результате теракта 144 человека.