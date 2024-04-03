Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды

Автор: Гузель Галимова
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Минувшей ночью в разных районах Ленобласти бушевала непогода: в Приозерске – сильный ветер и снегопад, в Выборге – ледяной дождь.

Жители показали в соцсетях последствия непогоды.

В Приозерске за ночь не только выпал снег, но и бушевал штормовой ветер, который и сейчас не унимается.

Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/priozerskzvezda
Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/priozerskzvezda
Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/priozerskzvezda
Фото: vk.com/priozerskzvezda

В Выборге ледяной дождь и сильный ветер покрыли машины коркой льда, а также повалили деревья и затопили дороги.

Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/vyborg.travel
Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/vyborg.travel
Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, ВыборгФото: vk.com/vyborg.travel
Фото: vk.com/vyborg.travel

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Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды Приозерск, непогода, Ленобласть, ледяной дождь, Выборг
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