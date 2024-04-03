Штормовой ветер и ледяной дождь: жители Ленобласти показали в соцсетях последствия непогоды

Минувшей ночью в разных районах Ленобласти бушевала непогода: в Приозерске – сильный ветер и снегопад, в Выборге – ледяной дождь.

Жители показали в соцсетях последствия непогоды.

В Приозерске за ночь не только выпал снег, но и бушевал штормовой ветер, который и сейчас не унимается.

Фото: vk.com/priozerskzvezda Фото: vk.com/priozerskzvezda Фото: vk.com/priozerskzvezda

Фото: vk.com/priozerskzvezda

В Выборге ледяной дождь и сильный ветер покрыли машины коркой льда, а также повалили деревья и затопили дороги.

Фото: vk.com/vyborg.travel Фото: vk.com/vyborg.travel Фото: vk.com/vyborg.travel

Фото: vk.com/vyborg.travel