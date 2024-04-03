Четверть россиян не считают, сколько денег тратят на досуг

Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели исследование и узнали, сколько в среднем россияне тратят на досуг, как и с кем предпочитают проводить свободное время и каким видят свой идеальный выходной.

Опрос показал, что 25% респондентов не считают, сколько денег тратят на досуг. У 14% опрошенных на это уходит от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, 11% — от 1 до 2 тысяч, ещё 11% – от 5 до 10 тысяч. Лишь 7% опрошенных тратят на развлечения от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно.

24% респондентов выбирают досуг с семьёй, 20% – с друзьями. Наедине с собой любят находиться 21% опрошенных, посвящать свободное время питомцу – 9%.

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При этом 31% россиян предпочитают проводить свободное время дома, 22% – в соцсетях, ещё 14% выбирают прогулку по городу, 7% – по паркам, 6% ездят на дачу, 5% ходят в рестораны и бары.

По мнению примерно каждого третьего россиянина, идеальный выходной – это тот, который можно провести в кровати. При этом 11% предпочитают в такой день играть в компьютерные игры.