В Ленобласти и Петербурге 30 случаев укусов клещей меньше чем за месяц: это слишком много

Клещи в Ленинградской области и Санкт-Петербурге активизировались раньше обычного — уже в середине марта было зарегистрировано более 30 случаев укусов. Роспотребнадзора связывает это с быстрым таянием снега в регионах.

Как отметила глава Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, на большинстве территорий 47-го региона снежный покров сошел очень быстро, что привело к пробуждению клещей раньше срока.

В Ленобласти за первую половину марта было зафиксировано 11 обращений в медучреждения из-за нападения клещей. Случаи отмечены в первую очередь в теплых районах — Тихвинском, Лужском, Гатчинском и Всеволожском.

В Санкт-Петербурге на данный момент зарегистрировано уже 20 случаев укусов, что не характерно для этого периода времени.

Притом что активность клещей обычно начинается в апреле, случаются «преждевременные» ЧП – например, за последние 10 лет самый ранний укус клеща был 5 марта в Тихвине несколько лет назад, — рассказали в ведомстве «Фонтанке».