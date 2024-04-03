В Ленобласти запущен дорожный чат-бот: вот что он умеет

Автор: Анастасия Щербакова
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Например, помощник подскажет, где работают камеры на дорогах, и передаст заявку по любой ситуации в диспетчерскую службу. Но и это еще не все.

В Ленинградской области запущен новый чат-бот в Telegram, который точно облегчит жизнь водителям.

Как рассказали в «Ленавтодоре», умеет помощник многое. Вот какие функции уже доступны ленинградцам:

♦ Передаст заявку по любой ситуации в диспетчерскую службу «Ленавтодора». Вместе с фото, видео и геолокацией. В ответ придет номер заявки.
♦ Покажет, где работают камеры на дорогах Ленобласти.
♦ Поможет позвонить на горячую линию «Ленавтодора».
♦ Даст документы о том, как правильно и безопасно обустраивать съезды с региональных дорог.
♦ Покажет, как оформить разрешение на перевозку грузов.

 

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