В Ленобласти запущен дорожный чат-бот: вот что он умеет

Например, помощник подскажет, где работают камеры на дорогах, и передаст заявку по любой ситуации в диспетчерскую службу. Но и это еще не все.

В Ленинградской области запущен новый чат-бот в Telegram, который точно облегчит жизнь водителям.

Как рассказали в «Ленавтодоре», умеет помощник многое. Вот какие функции уже доступны ленинградцам:

♦ Передаст заявку по любой ситуации в диспетчерскую службу «Ленавтодора». Вместе с фото, видео и геолокацией. В ответ придет номер заявки.

♦ Покажет, где работают камеры на дорогах Ленобласти.

♦ Поможет позвонить на горячую линию «Ленавтодора».

♦ Даст документы о том, как правильно и безопасно обустраивать съезды с региональных дорог.

♦ Покажет, как оформить разрешение на перевозку грузов.