Дорогу к Аннолово и Форносово продолжат ремонтировать в рамках нацпроекта

В Тосненском районе в общей сложности будет обновлено порядка девяти километров от Аннолово через Форносово до «Южного полукольца».Фото: lenobl.ru
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет уложен новый асфальт, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка.
Стоит отметить, что с 2019 по 2024 год в Тосненском районе, благодаря нацпроекту, был отремонтирован почти 61 километр региональных трасс.
Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.
Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.