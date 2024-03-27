Дорогу к Аннолово и Форносово продолжат ремонтировать в рамках нацпроекта

В Тосненском районе в общей сложности будет обновлено порядка девяти километров от Аннолово через Форносово до «Южного полукольца».

Фото: lenobl.ru

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет уложен новый асфальт, укреплены обочины, поставлены знаки и нанесена разметка.

Ремонт станет логичным продолжением обновления дорог около крупного поселка Федоровское, о чем ранее просили жители этого растущего поселения. В прошлом году здесь был обновлены въезды к нему со стороны Московского шоссе и со стороны Павловска, — отметили в областном правительстве.

Стоит отметить, что с 2019 по 2024 год в Тосненском районе, благодаря нацпроекту, был отремонтирован почти 61 километр региональных трасс.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.