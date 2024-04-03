Кредиты погибших в теракте в «Крокусе» и их близких родственников спишутся до 15 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Об этом сообщил губернатор Московской области.

Банки, вызвавшиеся помочь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» и их ближайшим родственникам, спишут кредиты до 15 апреля. Об этом в своем Телеграм-канале пишет глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений, — сообщил губернатор.
Вам будет интересно
Кредиты погибших в теракте в "Крокусе" и их близких родственников спишутся до 15 апреля Крокус Сити Холл, кредиты
Российский Красный Крест собрал ₽1,5 млрд пострадавшим и семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Денежная сумма была собрана чуть больше чем за неделю. Как сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, пострадавшим и семьям погибших...
03.04.2024 24
Автор