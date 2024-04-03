Волонтеры из Ленобласти спасли заклеванную птицами нерпу у эстонской границы

В «Фонде друзей балтийской нерпы» новые постояльцы.

Волонтеры Ленинградской области, занимающиеся спасением тюленей, объявили о пополнении в своей большой семье. Теперь на попечении у фонда самка серого тюленя и ладожская нерпа. Последней досталось особенно сильно.

Одна очень тощенькая самочка серого тюленя была найдена в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог. Второй пациент — тощенькая и сильно поклёванная птицами ладожская нерпочка. Многочисленные ранки нерпы сильно воспалились и состояние ее очень тяжелое, — рассказали волонтеры.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ Вконтакте