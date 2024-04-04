В Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию после того, как мать избила ее ремнем за бунт против развода

В Петербурге женщина жестоко избили ремнем 10-летнюю дочь. Сейчас ребенок находится в реанимации, ее состояния оценивается как тяжелое.

По данным паблика «Мэш на Мойке», девочка не успела добежать до туалета и произошел казус. Женщина в тот же миг схватилась за ремень и избила ребенка. Она решила, что дочь таким образом пытается протестовать против развода родителей.

Позже женщина извинилась перед дочкой, но ее состояние ухудшилось. Избитого ребенка с синяками от пояса до ступней госпитализировали.

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