В Ленобласти упростили схему получения датчиков для детей с сахарным диабетом

Ленинградская область упростила схему получения современных датчиков контроля уровня глюкозы для детей с сахарным диабетом.

Теперь функция распределения систем непрерывного мониторинга глюкозы передается в районные медицинские учреждения. Все вопросы можно решить рядом с местом проживания.

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Ранее датчики контроля уровня глюкозы родители или законные представители получали на приеме у эндокринолога в детской областной больнице. Для этого приходилось заранее записываться к врачу, также требовалось присутствие самого ребенка с диабетом.