«Мегамаркет» займет все площади IKEA в торговых центрах «Мега»

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади IKEA во всех торговых центрах «Мега», принадлежащих Газпромбанку.

Речь идет о всех высвобожденных площадях «Икеа» в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба «Мегамаркета».

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Напомним, IKEA приостановила продажи в России в марте 2022 года. Группа Газпромбанка стала собственником сети торговых центров «Мега» в России в сентябре прошлого года.