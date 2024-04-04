На Госуслугах появился отдельный раздел со всеми льготами для ветеранов СВО Ленобласти

Теперь в одном разделе на сайте Госуслуг собрана вся информация о льготах для ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших бойцов

На сайте в специальном разделе можно узнать все. От того какие льготы положены ветеранам боевых действий, как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, а также как получить помощь с обучением и трудоустройством.

Минцифры и Фонд «Защитники Отечества» запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника «Госуслуг» — Робота Макса. Он расскажет подробнее о работе Фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников, — отметили в областном правительстве.

На сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено множество мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: прямые выплаты и выплаты для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.