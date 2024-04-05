На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 5 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 57, 77, 80, 84, 88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 52 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
  • км 48 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
  • км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 35-135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 159-171 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к Выборгу №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение деформации а/б покрытия;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 60-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 64-72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 75-105, км 106-145, км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
  • км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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