На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 5 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 77, 80, 84, 88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 52 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 48 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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03.04.2024 97
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 35-135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 159-171 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к Выборгу №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и технических проходов от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение деформации а/б покрытия;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 60-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 64-72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 75-105, км 106-145, км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.